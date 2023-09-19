Новый Geely Atlas сертифицирован для продаж в России

Китайская компания Geely получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Atlas. Таким образом, автопроизводитель может начать продажи модели на российском рынке.

Точных характеристик кроссовера второго поколения, который предназначен для России, пока нет. Известно, что модель построена на модульной платформе, которая используется в Geely Tugella и Monjaro, а также в Volvo XC40.

Габариты кроссовера – 4670 х 1900 х 1705 мм при колесной базе 2777 мм.

На внутреннем рынке Geely Atlas предлагаются покупателям в трех модификациях: гибридная и две бензиновые. Какой именно вариант будет доступен в России, станет известно позже.