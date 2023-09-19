Названы цены внедорожника Tank 300 в новых комплектациях

Озвучена стоимость Tank 300 в новых комплектациях
Китайский внедорожник Tank 300 в России можно будет приобрести в двух новых комплектациях. В названии появилась приставка “City”, а список опций расширился.
Автомобиль Tank 300 в исполнении City Adventure оценивается производителем в 4.2 млн рублей. Вторая новая комплектация обозначена как City Premium. За нее придется отдать 4.7 млн рублей.
В российском представительстве бренда сообщили, что мотор и коробка передач в оснащении остаются прежними. Напомним, что под капотом Tank 300 установлен двигатель рабочим объемом 2 литра и мощностью 220 л.с., работающий на бензиновом топливе. Работает мотор в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП.
Обе комплектации предлагаются с системой TOD. Производитель называет эту опцию “полным приводом по необходимости”. Система отвечает за проверку дорожного покрытия и состояния транспортного средства. Для этого в конструкции предусматривается набор датчиков. Крутящий момент распределяется на передние и задние колеса в автоматическом режиме в зависимости от ситуации.
Если автомобиль равномерно передвигается по прямой, почти 100% крутящего момента направлено на колеса задней оси. Если же машина резко ускоряется, колеса попадают на скользкое покрытие или буксуют, тяга будет распределена в соотношении 54:46.
В салоне тоже можно обнаружить отличия. Так, на панели появилось больше кнопок для управления функциями. Здесь есть кнопки для блокировки дифференциалов. Для новых комплектаций не используется функция экспертного режима с версией TOD. Внедорожники имеют 6 режимов движения. В списке новых опций выделяют возможность открытия и закрытия всех окон одним касанием. В салоне расположили блок беспроводной зарядки для гаджетов. Еще одна особенность комплектации - система контроля слепых зон.