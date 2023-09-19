Российские дилеры приступили к реализации новых Toyota Vios

В Россию начали привозить новые бюджетные седаны марки Toyota. Модель Vios должна стать конкурентом российской Lada Vesta.

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Российские дилерские центры приступили к реализации новых Toyota Vios. Автомобили относятся к текущему году сборки. Известно, что поставляют их из Китая, где и осуществляется сборка. По техническим параметрам и оснащению новинка встает в один ряд с российской Lada Vesta NG.

Модель Vios называют родственной для популярного ранее в России Toyota Corolla. Разработкой такого седана занимались специально для рынка Азии. Кузов автомобиля имеет длину 441 см, ширина - 170 см, а высоту - 147.5 см. Колесная база равна 255 см. С такими параметрами он немного уступает российскому конкуренту.

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Главное преимущество Vios - наличие автоматической коробки передач. Известно, что в конструкции используется стандартный 4-скоростной гидротрансформатор Aisin старой версии. Ресурс такой коробки достигает 300 000 км при правильном обслуживании. Под капотом седана установлен 1.5-литровый двигатель, который работает на бензиновом топливе и выдает 109 л.с. Такой силовой агрегат компания изготавливает с начала 2000 годов.

В комплектации заявлена линзованная оптика, 16-дюймовые колесные диски. Построен автомобиль на платформе для новых семейств Vitz и Corolla.

Модель Toyota Vios поставляется в Россию неофициально. У дилеров такие седаны оцениваются в 2 100 000 рублей. Максимальная стоимость составляет 2 350 000 рублей. Такое ценообразование немного отличается от прайс-листа для российской Lada Vesta NG. Однако в версии с вариаторной коробкой передач она может получить аналогичный ценник.