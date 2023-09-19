«Железный занавес»: в МИД РФ прокомментировали новый запрет ЕС

Все больше стран Евросоюза принимают решения о запрете пересечения границы россиянами на автомобилях и конфискации личных вещей, таких как смартфоны, ноутбуки и многое другое. В МИД России считают, что такие меры со стороны Еврокомиссии фактически делают въезд российских граждан в Европу невозможным.