Geely начала выпуск нового электрокара совместно с IT-гигантом Baidu

В Китае началось массовое производство электрических кроссоверов Jiyue 01 от концерна Geely и IT-гиганта Baidu. Об этом сообщает портал carnewschina.com.

Выпуск Jiyue 01 стартовал на заводе Geely в Нинбо, где производятся модели Zeekr 001 и Zeekr 009. Длина кроссовера составляет 4853 мм при колесной базе 3000 мм. В зависимости от модификации электрокар способен преодолеть от 550 до 720 км на одном заряде. Выпуск Jiyue 01 производится на тех же конвейерных линиях, что и Zeekr 001, обе модели построены на модульной платформе SEA.