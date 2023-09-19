Volvo официально отказалась от дизеля

Компания Volvo официально отказалась от дизельных моторов. Их производство завершится в начале 2024 года, после чего в гамме останутся только гибриды и электрокары. На 2030-й намечен полный переход на электрический силовые установки, а к 2040-му компания статен климатически нейтральной. То есть все вредные выбросы от производства Volvo будет компенсировать отсутствуем таковых у машин, а также внедряя различные «зеленые» инициативы.

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На саммите Climate Week NYC, посвященном проблемам климата, компания Volvo объявила о полном прекращении производства автомобилей с дизельными двигателями. Последние машины будут выпущены в начале 2024 года. Шведская марка станет одной из первых, кто решился на подобный шаг, и присоединится к Porsche, которая отказалась от дизельных моторов ещё в 2018-м из-за кризиса, вызванного дизельгейтом. У Volvo, правда, причины другие. Это и ужесточение норм выбросов, и изменение структуры спроса, и упор на электрификацию.

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Вообще прекращение производства дизельных машин укладывается в долгосрочные стратегические рамки развития бренда. Согласно плану, к 2030 году модельный ряд Volvo будет состоять из одних электромобилей, а к 2040-му компания должна стать климатически нейтральной. В ноябре 2022 года шведы даже продали свою долю в моторном СП c Geely (Aurobay), отказавшись от дальнейшей разработки в том числе бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Своё будущее Volvo видит лишь в электрических силовых установках. Они производят меньше шума и вибраций, а также не выделяют в атмосферу вредных веществ.