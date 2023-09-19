В России подорожали автомобили девяти марок

В период с 1 по 15 сентября девять автомобильных марок, официально представленных на российском рынке, переписали рекомендованные розничные цены одной или нескольких моделей, выяснило агентство «Автостат». Восемь из них — китайские, а еще одна — российская Lada, но у последней подорожали только коммерческие модификации машин. У четырех компаний подорожание затронуло все модели, это Сhery, Exeed, Omoda и Jetour.

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Бренды Сhery, Exeed, Omoda и Jetour в Китае входят в один холдинг Chery, и в Россию они поставляют автомобили с китайских заводов. С наступлением осени четыре перечисленные марки переписали прайс-листы в сторону увеличения: у Chery все модели подорожали на 30-70 тысяч рублей (или на 1,1-1,2 процента), у Exeed — на 10-60 тысяч рублей (0,2-2,0 процента), у Omoda на 70 тысяч рублей (2,2-3,1 процента), а у Jetour — на 50 тысяч рублей (1,3-2,0 процента).

Подорожанием в сентябре отметились и другие китайские компании. Стоимость седана Changan Alsvin подросла на 100 тысяч рублей (+6,1 процента), Geely увеличил цены на флагманский Monjaro и кросс-купе Tugella на 35 тысяч (0,7-0,9 процента), а FAW переписал цены на три модели: Bestune T55 и лифтбек Bestune B70 получили прибавку в 72 тысячи рублей, а кроссовер Bestune T99 — в 73 тысячи.

В числе других подорожавших «китайцев» агентство приводит лифтбек JAC J7 и кроссовер JS6, цены которых увеличились на 200 тысяч рублей, а также пикапы Т6 и T8 PRO в исполнении Full Extra (+250 тысяч рублей) все того же JAC.