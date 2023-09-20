В России продают китайский кроссовер с огромным сдвижным экраном

В России продают кроссовер Roewe с экраном, который можно двигать. Roewe — марка, принадлежащая китайскому концерну SAIC и пока известная в России только по «параллельно-импортным» машинам. На одном из классифайдов появилось объявление о продаже нового Roewe RX5, сравнимого по габаритам с Toyota RAV4. За кроссовер 2023 года выпуска без пробега дилер из Находки просит 2 850 000 рублей, однако автомобиль пока не в России: его обещают привезти под заказ.

© Roewe

Roewe RX5 выпускается с 2016 года. Весной 2022-го он сменил поколение, получив по-новому оформленную веретенообразную решетку радиатора, спрятанные в кузов ручки дверей и новое оборудование, в списке которого — крупный дисплей. В длину RX5 достигает 4655 миллиметров, в ширину — 1890, а в высоту — 1664 при колесной базе 2765 миллиметров.

Roewe

Roewe

Roewe

Roewe

Roewe

Roewe

Roewe

Roewe

Roewe

Roewe

Диагональ дисплея, объединяющего цифровую приборную панель и экран мультимедийной системы, составляет 27 дюймов. Его можно сдвигать на 30 сантиметров вправо, отдавая в пользование переднему пассажиру. Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора, но неизвестно, что из этого включено в комплектацию выставленного на продажу экземпляра.

В движение RX5 приводит 1,5-литровый наддувный двигатель мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм крутящего момента). Он сочетается с семидиапазонной роботизированной коробкой передач, привод только передний.