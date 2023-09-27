Как подорожали китайские автомобили в России за четыре года

Когда западные автомобильные компании покинули Россию, на наш рынок устремилось огромное количество китайских производителей. Но мало кто знает, что многие из них были представлены у нас и до событий 2022 года. Нам стало интересно, как китайские партнеры отреагировали на уход конкурентов с нашего рынка, поэтому взяли популярные модели, которые продавались в 2019-2020 и сравнили прошлые цены с актуальными. Забегая вперед, можно охарактеризовать ситуацию известной фразой: «Ничего личного, это просто бизнес».

© Geely

Chery Tiggo 7

Видео дня

Давайте начнем с популярного кроссовера Chery Tiggo 7. Это достаточно крупный автомобиль длиной 4,5 метра с турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с. Двигатель соответствует классу Евро-6, так что, в теории, на машине можно поехать в Европу (если вас туда кто-то пустит). Разгон до сотни в час занимает 9,8 секунды, по заявлению производителя. Комплектация неплохая, но ничего лишнего, даже динамиков всего шесть в любом исполнении. Самая дешевая версия на сегодняшний день стоит 2,88 млн рублей, а топовая – 3 млн. Откатываемся на четыре года назад и получаем Chery Tiggo 7 2019 года с таким же турбодвижком на 1,5 литра за 999 тысяч рублей в минималке и 1,17 млн в топе. На сегодняшний день Tiggo 7 был заменен моделью Tiggo 7 Pro, цены на которую мы и указали.

Geely Coolray

Новый кузов Geely Coolray начал продаваться в начале 2020 года, поэтому будем отталкиваться от этого. Это машина весьма популярна и часто встречается на дороге. Каких-то изменений за предыдущие четыре года с момента старта продаж не было. Двигатель как был на 1,5 литра мощностью 150 л.с., так и остался. Может немного переработали комплектации, но ничего существенного не появилось. Семиступенчатый робот и дисковые тормоза были в базе также на старте продаж. А что изменилось, так это стоимость. В начале 2020 года актуальный кузов Geely Coolray стоил 1,29 млн рублей за минималку и 1,5 млн за самую богатую версию. Сегодня за этот же автомобиль с нас просят от 2,12 до 2,33 млн рублей.

Geely

Chery Tiggo 4

Эта модель на нашем рынке живет уже с 2017 года, но мы будем ориентироваться на цены 2019, а значит, на рестайлинговую модель. Это относительно компактный кроссовер длиной 4,3 метра, который никогда не пытался казаться дорогим. У него в комплектациях всегда можно было найти даже механическую коробку передач. Двигателя на выбор два: 1,5 с турбиной или 2,0 атмосферник. Турбированный, разумеется, более мощный и развивает 147 л.с. в то время, как атмосферник выжимает всего 122 пони. Четыре года назад за эту машину в минималке просили 1,06 млн рублей, а в максималке – 1,13 млн. Сегодня же за базовую версию с механической коробкой просят 1,98 млн, а за максимальную – 2,42 млн. С 2023 года модель изменила название на Tiggo 4 Pro.

Chery

Geely Atlas

Текущий кузов Geely Atlas появился еще в 2016 году, а в России стал продаваться с 2018. В то время конкуренция была велика, поэтому нам предложили внушительный список комплектаций, среди которых было три разных двигателя и даже разные типы приводов. Базовая версия была переднеприводная с атмосферным двухлитровым мотором литра мощностью 139 л.с. За нее просили 1 049 990 рублей. Самая дорогая версия с мотором 1,8T стоила 1 628 000 рублей.

А сегодня нам предлагают эту же модель в минимальной комплектации с мотором 1,5 литра за 2,78 млн рублей. Если вы хотите максимальную комплектацию, придется выложить 3,35 млн. Здесь стоит отметить, что с 2023 года мотор дополнен 48-вольтовой батарейкой, которая помогает при разгоне и слегка увеличивает мощность со 150 до 177 л.с., но даже самая быстрая версия едет до сотни за целых 10 секунд. Сегодня модель получила в название приставку "Pro".

Geely

Geely Tugella

Вот мы и добрались до еще одной очень популярной машины в РФ - Geely Tugella. Эту модель любят за хороший турбированный двухлитровый двигатель, который выдает 200 или 238 л.с. – в зависимости от комплектации. Еще ее любят за полный привод, хорошую немецкую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, разгон до сотни за 6,9 секунды в бодром исполнении и хороший салон, который обшит кожей «Наппа». Все это здорово, но что по ценам? А по ценам вот что: в конце 2020 с нас просили 2,5 млн за минимальную версию, а уже с 2023 года хотят 3,74 млн за то же самое. А топовая версия так и вовсе стоит 4,16 млн рублей.

Geely

Haval Jolion

Автомобильная марка Haval представлена на российском рынке уже давно, а конкретно модель Jolion – с 2020 года, в котором и появилась на свет. Это достаточно компактный кроссовер длиной 4,47 метра, который несет в себе привычный уже полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 143 л.с. Тип привода доступен только передний, а комплектации между собой различаются типом коробки передач и парой опций. Цены за 2020 год найти не удалось, но в начале 2021 минимальная комплектация оценивалась в 1,19 млн рублей, а топовая – 1,51 млн. Сегодня с нас просят за этот же кузов от 1,95 млн рублей, до 2,6 млн.

HAVAL

Haval F7|F7x

Haval F7 и F7x – это два похожих автомобиля на одной платформе, только один - типичный кроссовер, а второй – кросс-купе. Для максимально простого сравнения можно привести для примера BMW X5 и Х6, различия у которых точно такие же. Из-за этого в кросс-купе F7x пострадал объем багажника: 490 литров против 723 литров у F7. Все остальное – идентично. На выбор есть два двигателя: 1,5 литра и 2. Мощность первого составляет 150 л.с., а второго – 190 л.с. Также можно выбрать между передним и задним приводом. Если вы планируете ездить только по городу, то вполне можно обойтись и передним. Но если есть желание выезжать на дачу, да еще и зимой – только полный. Итак, в 2019 году минималка с передним приводом стоила 1,45 млн рублей, а с полным – 1,63 млн. За самый топ с полным приводом и мощным движком просили 1,82 млн. Сегодня цена стартует от 2,4 млн за передний привод и двигатель 1,5 литра. Если же вы хотите топчик с полным приводом и двигателем 2 литра, придется выложить 3,3 млн рублей.

Haval

Заключение