Мурашко пересел с BMW на отечественный автомобиль

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пересел на автомобиль отечественного производства. Об этом пишет РИА «Новости».

Мурашко во вторник, 19 сентября, посетил университет имени Пирогова в Москве, где прочитал лекцию ко Всемирному дню безопасности пациентов.

На мероприятие глава Минздрава прибыл на «Аурусе» черного цвета.

По данным агентства, до перехода на отечественную машину министр передвигался по столице на автомобиле марки BMW.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что власти страны выстроили цепочку перехода чиновников на отечественные автомобили.