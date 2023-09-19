Экотурист доказал, что можно путешествовать на солнцемобиле
37-летний врач Вадим Шибков завершил 2000-километровое путешествие из тамбовского села Мордово до Новороссийска и обратно на солнцемобиле собственной конструкции "Пегас". Машина показала себя хорошо, Вадим получил бесценный опыт экотуризма, но потерял при этом семью.
Солнечный парусник
Путешествие на "Пегасе" напоминает навигацию на паруснике. Попутный ветер добавляет солнцемобилю скорости. Вадим внимательно следит за прогнозом погоды, обходит тучи и устраивает стоянки в солнечных местах.
Для полной зарядки нужно 6-7 безоблачных часов. На стоянках Вадим купается, загорает, ведет блог, занимается текущим ремонтом и настройкой оборудования. Где-то на полпути к Новороссийску он настроил оптимальную зарядку батарей. Потом экспериментировал с давлением в шинах и тут добился экономии. В будущем он намерен вместо автомобильных шин использовать мотоциклетные - они выпуклые и сила трения у них меньше.
Солнцемобиль довольно аскетичен и собран из подручных материалов, но в кабине - неожиданно роскошное кресло пилота: широкое, покойное, с боковой поддержкой и подушечками там и сям.
"Мне приходится проводить в нем практически весь день. Надо, чтобы тело не уставало", - растолковал доктор Шибков.
Под спортивным рулем несколько экранов с показаниями датчиков. Чаще всего Вадим смотрит на кулонометр - тот показывает расход и приход энергии.
Солнцемобиль аскетичен, но все необходимое для дальнего автономного путешествия в нем есть.
Сзади его машина напоминает гроб на колесах. Мрачное впечатление немного расцвечивает светодиодная полоса, в нужное время показывающая повороты и стоп-сигнал. Треугольная крышка над лентой, откинувшись, превращается в стол. На нем появляются съестные припасы: пророщенная пшеница, орехи, финики, мед. Вадим Шибков - веган-сыроед. Тут же кран для мытья рук. Между кабиной и кормой - широкий спальный отсек с надувным матрацем.
На крыше смонтированы девять квадратных метров солнечных батарей. Во время движения панели складываются и крепятся горизонтально, на стоянке разворачиваются заре навстречу.
- Я становлюсь на ночевку так, чтобы панели были обращены к востоку. Во-первых, так я сам сплю головой на север, а это полезно для здоровья. Во-вторых, зарядка начинается прямо с рассвета.
Села у любви батарейка
На финише пробега солнцемобиль попал в грозу и остановился с разряженными батареями, не доехав до дома 200 километров. Кабина протекла, а от Вадима Шибкова ушла жена.
- Мне пришло уведомление с Госуслуг, что жена подала в суд заявление на развод и раздел имущества, - расстроенным Вадим не выглядел, скорее сосредоточенным. - Последние несколько месяцев она с детьми жила отдельно. А я занимался солнцемобилем...
Предаваться унынию Шибков не намерен. Да и некогда. В его стоматологической клинике за время отпуска выстроилась очередь на неделю вперед. Нужно раскручивать вторую клинику в Москве, а для "Пегаса" по итогам пробега Вадим составил список необходимых усовершенствований.
Отцы и дети
Название солнцемобиля Шибков объясняет так: "Пегас был большой белый конь, солнцемобиль тоже большой и белый". В посвященном путешествию чате прицепили фото могучего синего электровоза "Пегас", способного водить поезда на скорости 125 км/ч. "Батя?" - уважительно поинтересовался подписчик.
Глас народа
В поле, на краю которого солнцемобиль остановился на ночевку и зарядку батарей, с утра работали комбайны. Мимо "Пегаса", развернувшего черный парус солнечных панелей, с ревом проезжали "КАМАЗы" с надставленными бортами. Их водители с неудовольствием смотрели на диковинную машинку. Один скинул газ и бросил в открытое окно:
- Что это?
- Гелиомобиль.
- Хлипковат, - заметил камазист и поехал дальше.
Как паруснику, попутный ветер добавляет "Пегасу" скорости
Комариная обманка
Лайфхак от Вадима Шибкова, как при ночевке на природе не пустить комаров в салон автомобиля, палатку и так далее:
- Комары ориентируются на запах человеческого тела, его тепло и углекислый газ, который мы выдыхаем. Поэтому надо отойти в сторону от места ночевки и постоять там некоторое время, выдыхая и привлекая кровососов. Когда они соберутся, надо быстро подойти к месту ночлега, забраться в него и внимательно осмотреться внутри на предмет насекомых.
"Пегас" в цифрах
500 кг - снаряженная масса.400 тысяч рублей - стоимость постройки.150 км - запас хода при полном заряде батарей.50 км/ч - максимальная скорость (ограничена электроникой).