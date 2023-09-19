Экотурист доказал, что можно путешествовать на солнцемобиле

37-летний врач Вадим Шибков завершил 2000-километровое путешествие из тамбовского села Мордово до Новороссийска и обратно на солнцемобиле собственной конструкции "Пегас". Машина показала себя хорошо, Вадим получил бесценный опыт экотуризма, но потерял при этом семью.

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Солнечный парусник

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Путешествие на "Пегасе" напоминает навигацию на паруснике. Попутный ветер добавляет солнцемобилю скорости. Вадим внимательно следит за прогнозом погоды, обходит тучи и устраивает стоянки в солнечных местах.

Для полной зарядки нужно 6-7 безоблачных часов. На стоянках Вадим купается, загорает, ведет блог, занимается текущим ремонтом и настройкой оборудования. Где-то на полпути к Новороссийску он настроил оптимальную зарядку батарей. Потом экспериментировал с давлением в шинах и тут добился экономии. В будущем он намерен вместо автомобильных шин использовать мотоциклетные - они выпуклые и сила трения у них меньше.

Солнцемобиль довольно аскетичен и собран из подручных материалов, но в кабине - неожиданно роскошное кресло пилота: широкое, покойное, с боковой поддержкой и подушечками там и сям.

"Мне приходится проводить в нем практически весь день. Надо, чтобы тело не уставало", - растолковал доктор Шибков.

Под спортивным рулем несколько экранов с показаниями датчиков. Чаще всего Вадим смотрит на кулонометр - тот показывает расход и приход энергии.

Солнцемобиль аскетичен, но все необходимое для дальнего автономного путешествия в нем есть.

Сзади его машина напоминает гроб на колесах. Мрачное впечатление немного расцвечивает светодиодная полоса, в нужное время показывающая повороты и стоп-сигнал. Треугольная крышка над лентой, откинувшись, превращается в стол. На нем появляются съестные припасы: пророщенная пшеница, орехи, финики, мед. Вадим Шибков - веган-сыроед. Тут же кран для мытья рук. Между кабиной и кормой - широкий спальный отсек с надувным матрацем.

На крыше смонтированы девять квадратных метров солнечных батарей. Во время движения панели складываются и крепятся горизонтально, на стоянке разворачиваются заре навстречу.

- Я становлюсь на ночевку так, чтобы панели были обращены к востоку. Во-первых, так я сам сплю головой на север, а это полезно для здоровья. Во-вторых, зарядка начинается прямо с рассвета.

Села у любви батарейка

На финише пробега солнцемобиль попал в грозу и остановился с разряженными батареями, не доехав до дома 200 километров. Кабина протекла, а от Вадима Шибкова ушла жена.

- Мне пришло уведомление с Госуслуг, что жена подала в суд заявление на развод и раздел имущества, - расстроенным Вадим не выглядел, скорее сосредоточенным. - Последние несколько месяцев она с детьми жила отдельно. А я занимался солнцемобилем...

Предаваться унынию Шибков не намерен. Да и некогда. В его стоматологической клинике за время отпуска выстроилась очередь на неделю вперед. Нужно раскручивать вторую клинику в Москве, а для "Пегаса" по итогам пробега Вадим составил список необходимых усовершенствований.

Отцы и дети

Название солнцемобиля Шибков объясняет так: "Пегас был большой белый конь, солнцемобиль тоже большой и белый". В посвященном путешествию чате прицепили фото могучего синего электровоза "Пегас", способного водить поезда на скорости 125 км/ч. "Батя?" - уважительно поинтересовался подписчик.

Глас народа

В поле, на краю которого солнцемобиль остановился на ночевку и зарядку батарей, с утра работали комбайны. Мимо "Пегаса", развернувшего черный парус солнечных панелей, с ревом проезжали "КАМАЗы" с надставленными бортами. Их водители с неудовольствием смотрели на диковинную машинку. Один скинул газ и бросил в открытое окно:

- Что это?

- Гелиомобиль.

- Хлипковат, - заметил камазист и поехал дальше.

Как паруснику, попутный ветер добавляет "Пегасу" скорости

Комариная обманка

Лайфхак от Вадима Шибкова, как при ночевке на природе не пустить комаров в салон автомобиля, палатку и так далее:

- Комары ориентируются на запах человеческого тела, его тепло и углекислый газ, который мы выдыхаем. Поэтому надо отойти в сторону от места ночевки и постоять там некоторое время, выдыхая и привлекая кровососов. Когда они соберутся, надо быстро подойти к месту ночлега, забраться в него и внимательно осмотреться внутри на предмет насекомых.

"Пегас" в цифрах