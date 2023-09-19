Адвокату удалось добиться возвращения конфискованного автомобиля россиянина в ФРГ

Адвокат Сергей Гудзь смог выиграть суд по конфискации автомобиля гражданина России в Германии. О нюансах дела он рассказал в беседе с «Известями».

«Есть случай, когда прокуратура приняла решение закрыть уголовное дело против человека, который въехал на автомобиле с российскими номерами на территорию Евросоюза», — сказал Гудзь.

По его словам, транспортное средство конфисковали, а затем после протеста в отношении данной меры прокуратура Германии обратилась в суд за подтверждением правомерности изъятия машины. Сначала суд встал на сторону прокуратуры, но после жалобы от адвоката, он поменял свое мнение и объявил об отсутствии причины для конфискации авто. Гудзь считает, что в данном деле суд придерживался позиции, что пересечение на авто с российской регистрацией границ ЕС для временного пребывания на территории страны союза не приносит никаких значительных доходов РФ.

Адвокат отметил, что пока автомобиль не был отдан владельцу, но в ближайшее время это должно произойти.