Адвокату удалось добиться возвращения конфискованного автомобиля россиянина в ФРГ
Адвокат Сергей Гудзь смог выиграть суд по конфискации автомобиля гражданина России в Германии. О нюансах дела он рассказал в беседе с «Известями».
«Есть случай, когда прокуратура приняла решение закрыть уголовное дело против человека, который въехал на автомобиле с российскими номерами на территорию Евросоюза», — сказал Гудзь.
По его словам, транспортное средство конфисковали, а затем после протеста в отношении данной меры прокуратура Германии обратилась в суд за подтверждением правомерности изъятия машины. Сначала суд встал на сторону прокуратуры, но после жалобы от адвоката, он поменял свое мнение и объявил об отсутствии причины для конфискации авто. Гудзь считает, что в данном деле суд придерживался позиции, что пересечение на авто с российской регистрацией границ ЕС для временного пребывания на территории страны союза не приносит никаких значительных доходов РФ.
Адвокат отметил, что пока автомобиль не был отдан владельцу, но в ближайшее время это должно произойти.
Также он указал, что россияне, у которых конфисковали автомобиль давно больше шансов на его возврат, чем у людей, въехавших после 9 сентября 2023 года на территорию ЕС.