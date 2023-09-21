Самые интересные автомобили эпохи СССР

Самые интересные советские автомобили
После победы во Второй мировой СССР стал активно наращивать автомобильное производство. Машин было не очень много, но среди них есть экземпляры, достойные внимания. Мы порылись в воображаемых архивах интернета и собрали для вас пять автомобилей эпохи СССР, которые помнят по сей день, благодаря их вкладу в отечественный автопром и историю.
ВАЗ-2107 «Жигули семерка»
Автомобиль ВАЗ-2107 или «Жигули» - это одна из последних разработок позднего СССР. История «жигулей» началась с ВАЗ-2101, у которого было прозвище «копейка», а «семерка» вышла намного позднее и представляла собой экспортный вариант с хорошей комплектацией. Официально модель считалась преемником «ВАЗ-2103», но в народе кузов сравнивали с ВАЗ-2105, на который «семерка» была очень похожа. Специально для продаж за границей были придуманы названия Lada Nova, Lada Riva, Lada Signet и Lada 1500 – название зависело от страны.
В первой версии был самый простой мотор объемом 1,5 литра мощностью 77 л.с. В более поздних версиях появился двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 80-82 л.с. Таже существовала версия для МВД и КГБ на 140 л.с. – вот это реально круто для 86 года, в котором эта модификация появилась. Как и все автомобили ВАЗ, семерка подвергалась перманентному апгрейду, поэтому каждый год в ней что-то менялось. Иногда это были внешние изменения, типа решетки радиатора, а иногда – внутренние, вроде обивки салона, цвета ручек или новых функций. Выпускалась модель до 2012 года, таким образом, прожив на конвейере тридцать лет. А в Египте ВАЗ-2107 собирался до 2014 года.
ГАЗ-М-20 «Победа»
«Победа» - один из самых известных автомобилей эпохи СССР, название которого периодически слышно и сегодня. ГАЗ М-20 начал выпускаться сразу после войны в 1946 году и ознаменовал собой переход от масштабной военной промышленности к гражданской. 26 августа 1945 года вышло постановление ГКО «О восстановлении и развитии автомобильной промышленности», предписывавшее освоить выпуск новой модели легкового автомобиля среднего класса. Первый тестовый экземпляр был представлен конструкторским бюро еще в 1944 году, но запустить его в производство в 1945 не успели. Изначально планировалось название «Родина», но, когда Сталину показали первый образец, тот спросил: «И почем мы будем Родину продавать?». На этом моменте все сразу осознали, что название так себе и очень быстро придумали «Победу».
Основным двигателем изначально был чугунный четырехцилиндровый агрегат объемом 2,1 литра мощность 50 л.с. Через пару лет после старта сборки вышла слегка обновленная версия машины, и там двигатель уже развивал 52 л.с. Разгон до сотни занимал 46 секунд, но до 50 км/ч, которые были актуальнее – всего 12 секунд. Как обычно, для КГБ была особенная версия, которая оснащалась двигателем на 2,45 литра мощностью от 92 до 98 л.с. в зависимости от типа топлива.
Последний ГАЗ-М-20 «Победа» сошла с конвейера в 1958 году, а собрано за 12 лет было 241 497 экземпляров.
ВАЗ-2121 «Нива»
А вот это уже настоящая легенда, которая начала собираться в 1977 году и производится по сей день без особых изменений. Сегодня это может показаться странным, но «Нива» была невероятно популярна во всем мире и продавалась даже в Великобритании под названием Lada Cossack и в Австралии как Lada Bushman. Изначально планировалось продавать 25 000 машин в год, но из-за коммерческого успеха в других странах план увеличили сначала до 50 000 единиц в год, а позже - и вовсе до 70 000.
Первым мотором был рядный четырехцилиндровый агрегат объемом 1,6 литра мощностью 80 л.с., что по тем временам было очень неплохо. На первый же рестайлинг поставили мотор с увеличенным до 1,7 литра объемом и возросшей до 82 л.с. отдачей. Также для стран Южной Европы, которые страдали из-за высоких налогов на машины с двигателями более 1,5 литра, была создана деформированная версия с мотором, проходящим до налога: 1,3 литра и 69 л.с. Перечислять все версии нет смысла – их невероятно много, были даже праворульные. Но самое интересное, что дальше с тех пор так и не ушли: актуальная «Нива» продается с мотором 1,7 литра на 83 лошадки.
На сегодняшний день автомобиль продолжает пользоваться спросом из-за того, что заметно дешевле УАЗ «Патриот», который является прямым конкурентом, а больше-то полноприводных внедорожников отечественного производства у нас и нет.
ГАЗ-14 «Чайка»
Советский лимузин ГАЗ-14 «Чайка» был недоступен для простых смертных – на нем возили только высшее руководство страны, министров, командующих целыми военными округами, директоров крупных стратегических предприятий и дальше по списку. Изначально машина предназначалась для всех, но в последний момент руководство страны решило, что не может ездить на том же, на чем ездят простые граждане. С этого момента простые граждане видели «Чайку» лишь снаружи.
Автомобиль комплектовался огромным двигателем V8 объемом 5,5 литра мощностью 220 л.с. Также ради престижа и комфорта была добавлена автоматическая трехступенчатая коробка передач. Были в авто и жидкостное охлаждение, и электронная система зажигания, и дисковые тормоза, и противотуманные фары, и автоматические стеклоочистители, и шикарнейший по тем временам салон и многое другое. Сегодня «Чайку» можно сравнивать лишь с «Аурусом» по степени оснащенности.
Была одна очень интересная модификация под названием ГАЗ-14-07, в которой был установлен двигатель мощность 485 л.с. Также была новая АКПП, электрорегулировка кресел, подогрев кресел и даже память настроек. Дополняли образ новая климатическая установка «Весна» и дисковые тормоза на задней оси. По какой причине автомобиль не пошел в серию – информации нет, но есть предположение, что он был просто слишком дорогим.
ГАЗ-24 «Волга»
Еще один советский автомобиль, который производился с 1968 года и очень многое привнес в последующие года нашего автопрома. Впоследствии на ней будет построена будущая «Волга» ГАЗ-3102. Позже основа перекочует даже в ГАЗ-3110, который выпускался до 2004 года. Окончательно конвейер платформа покинет лишь в 2008 году, вместе с последней «Волгой» ГАЗ-3102. Таким образом, платформа просуществовала целых сорок лет, а построено на ней было не меньше десятка различных кузовов и их модификаций.
В ГАЗ-24 устанавливался всего один гражданский двигатель – ЗМЗ-402 объёмом 2,45 литра и мощностью 95 л.с. До капремонта этот двигатель бегал не меньше 300 000 километров несмотря на то, что сам был выполнен из алюминия, и лишь гильзы были чугунные. А вот так называемая «Волга КГБ» получила модернизированный мотор от первой «Чайки» объемом 5,53 литра мощностью 195 л.с. Само собой, к мотору прилагался и автомат, который был надежно замаскирован под механическую коробку в салоне, чтобы не привлекать излишнего внимания. Разгон занимал всего 15 секунд – весьма бодро для тех годов.
Сегодня автомобили «Волга» не производятся и увидеть их можно лишь в музеях. Однако ходят слухи, что бренд «Волга» решили возродить на фоне ухода европейских и американских компаний. Но есть подозрение, что новая «Волга» будет перевыпущена по схеме «Москвича» с перелицовкой китайской машины, так как нет смысла в условиях санкций изобретать новую машину, а жаль.
Заключение
Советский автопром никогда не отличался изысканностью и особой оригинальностью – большинство отечественных машин имели прототипы на западе. Но в каждой из них была частичка души и то, что делало их «своими». Многие сегодня хотели бы прокатиться на заводской «Чайке» или «Победе», чтобы еще раз на мгновение прочувствовать ту эпоху, но это уже невозможно. Отреставрированные экземпляры существуют, но их очень мало и это «уже не то».