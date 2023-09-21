Самые интересные автомобили эпохи СССР

После победы во Второй мировой СССР стал активно наращивать автомобильное производство. Машин было не очень много, но среди них есть экземпляры, достойные внимания. Мы порылись в воображаемых архивах интернета и собрали для вас пять автомобилей эпохи СССР, которые помнят по сей день, благодаря их вкладу в отечественный автопром и историю.

© Wikimedia Commons

ВАЗ-2107 «Жигули семерка»

Видео дня

Автомобиль ВАЗ-2107 или «Жигули» - это одна из последних разработок позднего СССР. История «жигулей» началась с ВАЗ-2101, у которого было прозвище «копейка», а «семерка» вышла намного позднее и представляла собой экспортный вариант с хорошей комплектацией. Официально модель считалась преемником «ВАЗ-2103», но в народе кузов сравнивали с ВАЗ-2105, на который «семерка» была очень похожа. Специально для продаж за границей были придуманы названия Lada Nova, Lada Riva, Lada Signet и Lada 1500 – название зависело от страны.

Wikimedia Commons

В первой версии был самый простой мотор объемом 1,5 литра мощностью 77 л.с. В более поздних версиях появился двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 80-82 л.с. Таже существовала версия для МВД и КГБ на 140 л.с. – вот это реально круто для 86 года, в котором эта модификация появилась. Как и все автомобили ВАЗ, семерка подвергалась перманентному апгрейду, поэтому каждый год в ней что-то менялось. Иногда это были внешние изменения, типа решетки радиатора, а иногда – внутренние, вроде обивки салона, цвета ручек или новых функций. Выпускалась модель до 2012 года, таким образом, прожив на конвейере тридцать лет. А в Египте ВАЗ-2107 собирался до 2014 года.

ГАЗ-М-20 «Победа»

«Победа» - один из самых известных автомобилей эпохи СССР, название которого периодически слышно и сегодня. ГАЗ М-20 начал выпускаться сразу после войны в 1946 году и ознаменовал собой переход от масштабной военной промышленности к гражданской. 26 августа 1945 года вышло постановление ГКО «О восстановлении и развитии автомобильной промышленности», предписывавшее освоить выпуск новой модели легкового автомобиля среднего класса. Первый тестовый экземпляр был представлен конструкторским бюро еще в 1944 году, но запустить его в производство в 1945 не успели. Изначально планировалось название «Родина», но, когда Сталину показали первый образец, тот спросил: «И почем мы будем Родину продавать?». На этом моменте все сразу осознали, что название так себе и очень быстро придумали «Победу».

Wikimedia Commons

Основным двигателем изначально был чугунный четырехцилиндровый агрегат объемом 2,1 литра мощность 50 л.с. Через пару лет после старта сборки вышла слегка обновленная версия машины, и там двигатель уже развивал 52 л.с. Разгон до сотни занимал 46 секунд, но до 50 км/ч, которые были актуальнее – всего 12 секунд. Как обычно, для КГБ была особенная версия, которая оснащалась двигателем на 2,45 литра мощностью от 92 до 98 л.с. в зависимости от типа топлива.

Wikimedia Commons

Последний ГАЗ-М-20 «Победа» сошла с конвейера в 1958 году, а собрано за 12 лет было 241 497 экземпляров.

ВАЗ-2121 «Нива»

А вот это уже настоящая легенда, которая начала собираться в 1977 году и производится по сей день без особых изменений. Сегодня это может показаться странным, но «Нива» была невероятно популярна во всем мире и продавалась даже в Великобритании под названием Lada Cossack и в Австралии как Lada Bushman. Изначально планировалось продавать 25 000 машин в год, но из-за коммерческого успеха в других странах план увеличили сначала до 50 000 единиц в год, а позже - и вовсе до 70 000.

Первым мотором был рядный четырехцилиндровый агрегат объемом 1,6 литра мощностью 80 л.с., что по тем временам было очень неплохо. На первый же рестайлинг поставили мотор с увеличенным до 1,7 литра объемом и возросшей до 82 л.с. отдачей. Также для стран Южной Европы, которые страдали из-за высоких налогов на машины с двигателями более 1,5 литра, была создана деформированная версия с мотором, проходящим до налога: 1,3 литра и 69 л.с. Перечислять все версии нет смысла – их невероятно много, были даже праворульные. Но самое интересное, что дальше с тех пор так и не ушли: актуальная «Нива» продается с мотором 1,7 литра на 83 лошадки.

Wikimedia Commons

На сегодняшний день автомобиль продолжает пользоваться спросом из-за того, что заметно дешевле УАЗ «Патриот», который является прямым конкурентом, а больше-то полноприводных внедорожников отечественного производства у нас и нет.

ГАЗ-14 «Чайка»

Советский лимузин ГАЗ-14 «Чайка» был недоступен для простых смертных – на нем возили только высшее руководство страны, министров, командующих целыми военными округами, директоров крупных стратегических предприятий и дальше по списку. Изначально машина предназначалась для всех, но в последний момент руководство страны решило, что не может ездить на том же, на чем ездят простые граждане. С этого момента простые граждане видели «Чайку» лишь снаружи.

Wikimedia Commons

Автомобиль комплектовался огромным двигателем V8 объемом 5,5 литра мощностью 220 л.с. Также ради престижа и комфорта была добавлена автоматическая трехступенчатая коробка передач. Были в авто и жидкостное охлаждение, и электронная система зажигания, и дисковые тормоза, и противотуманные фары, и автоматические стеклоочистители, и шикарнейший по тем временам салон и многое другое. Сегодня «Чайку» можно сравнивать лишь с «Аурусом» по степени оснащенности.

Wikimedia Commons

Была одна очень интересная модификация под названием ГАЗ-14-07, в которой был установлен двигатель мощность 485 л.с. Также была новая АКПП, электрорегулировка кресел, подогрев кресел и даже память настроек. Дополняли образ новая климатическая установка «Весна» и дисковые тормоза на задней оси. По какой причине автомобиль не пошел в серию – информации нет, но есть предположение, что он был просто слишком дорогим.

ГАЗ-24 «Волга»

Еще один советский автомобиль, который производился с 1968 года и очень многое привнес в последующие года нашего автопрома. Впоследствии на ней будет построена будущая «Волга» ГАЗ-3102. Позже основа перекочует даже в ГАЗ-3110, который выпускался до 2004 года. Окончательно конвейер платформа покинет лишь в 2008 году, вместе с последней «Волгой» ГАЗ-3102. Таким образом, платформа просуществовала целых сорок лет, а построено на ней было не меньше десятка различных кузовов и их модификаций.

Wikimedia Commons

В ГАЗ-24 устанавливался всего один гражданский двигатель – ЗМЗ-402 объёмом 2,45 литра и мощностью 95 л.с. До капремонта этот двигатель бегал не меньше 300 000 километров несмотря на то, что сам был выполнен из алюминия, и лишь гильзы были чугунные. А вот так называемая «Волга КГБ» получила модернизированный мотор от первой «Чайки» объемом 5,53 литра мощностью 195 л.с. Само собой, к мотору прилагался и автомат, который был надежно замаскирован под механическую коробку в салоне, чтобы не привлекать излишнего внимания. Разгон занимал всего 15 секунд – весьма бодро для тех годов.

Wikimedia Commons

Сегодня автомобили «Волга» не производятся и увидеть их можно лишь в музеях. Однако ходят слухи, что бренд «Волга» решили возродить на фоне ухода европейских и американских компаний. Но есть подозрение, что новая «Волга» будет перевыпущена по схеме «Москвича» с перелицовкой китайской машины, так как нет смысла в условиях санкций изобретать новую машину, а жаль.

Заключение