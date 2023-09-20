Водителям хотят выставлять оценки за поведение на дороге

Понижать рейтинг водителей за систематическое нарушение ПДД и повышать за безаварийное вождение, а также заставлять нерадивых автомобилистов повторно сдавать экзамены предлагает депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев. Письмо с призывом вспомнить опыт СССР и постсоветского периода и применить лучшие практики из них в современных реалиях он направил начальнику ГУ обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову. Федеральным коллегам и экспертам идея нравится, но реализовать ее в современной системе, по их мнению, нереально.

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Вплоть до повторной сдачи экзамена

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Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев предложил Михаилу Черникову рассмотреть возможность обеспечить учет граждан, систематически нарушающих ПДД и практикующих опасное вождение, введением рейтинга водителей, схожего с системой накопления штрафных баллов за нарушение Правил дорожного движения, действовавшей в конце ХХ века.

«Ее модифицированный вариант мог бы предполагать не только снижение рейтинга водителя за те или иные нарушения, но и его повышение за безаварийную и безопасную езду. Дополнительной мерой воздействия на водителей могло бы стать требование повторной сдачи экзамена на право управления транспортными средствами при замене водительских удостоверений для автомобилистов с рейтингом ниже установленного уровня», — говорится в обращении парламентария.

Напомним, что в Советском Союзе к водительским правам прилагался талон предупреждений. В случае нарушения правил движения в талоне делались отметки — дырочки. При накоплении определенного количества предупреждений права изымались. В 1990-е годы действовала система начисления баллов: если водитель набирал за год 15 баллов за нарушения, его автоматически лишали прав на один год.

Алексей Цивилев напомнил, что почти половина ДТП, по данным ГИБДД, совершается по вине водителей, которые неоднократно привлекались к административной ответственности. Они относятся к той категории автолюбителей, которые воспринимают штраф как плату за проезд. Профилактической цели такое наказание не достигает и не стимулирует нарушителей менять поведение на дороге. В итоге часто все заканчивается печально — ДТП с серьезными последствиями.

Бедные хозяева

Первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев считает, что идея неплохая. Но есть нюанс:

«Наш комитет готов поддержать любые разумные инициативы, которые приведут к снижению аварийности на дорогах, профилактике нарушений ПДД. Рейтинг водителей — идея неплохая, но только если есть техническая возможность ее реализовать».

Парламентарий напомнил, что сегодня большинство штрафов — это штрафы с камер. И они приходят не водителю, а владельцу автомобиля. Нарушения фиксирует камера, которой все равно, кто за рулем, главное, на кого оформлена машина. А это может быть родственник, водитель или друг — неограниченная страховка это позволяет.

«Таким образом, владелец авто может получить огромные штрафы, даже не имея прав. И если мы введем подобный рейтинг, он будет на самом дне. А вот повторный экзамен — это, по моему мнению, более чувствительная мера для лихачей. Возможно, стоит обсудить ее введение для нигилистов на дороге, наравне со штрафами», — считает Павел Федяев.

Реальность суровее

Риски испортить жизнь собственникам автомобилей, а не водителям увидел в инициативе и зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями Александр Холодов. Хотя ему, признался эксперт, идея с рейтингом тоже нравится.

«На мой взгляд, сейчас это не имеет смысла, поскольку у нас меньше одного процента нарушений оформляется сотрудниками ГИБДД самостоятельно, то есть без участия автоматических камер. А нарушения по камерам — это ответственность владельца. Если такую систему рейтинга ввести, то основным и самым злостным нарушителем станет владелец какого-нибудь таксопарка. Следующая за ним — какая-нибудь пенсионерка, на которую записано пять машин, и так далее».

В то же время, если не учитывать камеры, то останутся только самые грубые нарушения, которые в основном оформляют в ГИБДД: это вождение в пьяном состоянии, выезд на встречную полосу, пересечение железнодорожных переездов на запрещающий сигнал и тому подобное. Но за такие нарушения предусмотрена повышенная ответственность, не сравнимая с рейтингованием. Александр Холодов также напомнил, что, например, после лишения прав, чтобы получить их обратно, и так требуется повторно сдать теорию в ГИБДД.