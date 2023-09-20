Российский авторынок за два месяца вырос на 16%

Объем российского авторынка в денежном выражении увеличился на 16% за июль и август 2023 года и достиг в августе 304 млрд рублей, сообщает «Автостат Инфо».

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По его данным, с июля по август рост оборота на российском рынке легковых автомобилей усилился. В мае выручка дилеров за приобретенные россиянами автомобили составила 185 млрд рублей, в июне 218 млрд рублей, в июле 262 млрд рублей и в августе — 304 млрд рублей.

С января по август выручка на российском рынке легковых автомобилей составила 1,58 трлн рублей против против 961,7 млрд рублей в аналогичном периоде 2022 года.