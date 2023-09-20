Россияне стали чаще оформлять КАСКО из-за подорожания авто

В апреле-июне 2023 года россияне стали чаще оформлять полисы КАСКО — объем выданных страховок за квартал увеличился на 58% в годовом выражении и составил 2 млн договоров. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка РФ.

По данным регулятора, в апреле–июне 2022 года отмечалось даже снижение продаж, они уменьшились на 8% к аналогичному периоду 2021 года.

В ЦБ объяснили рост спроса на добровольное страхование в этом году ограниченным предложением машин и подорожанием авто и их ремонта. Кроме того, россияне опасаются получить недостаточное возмещение в случае аварии по полисам ОСАГО. Наконец, на популярность КАСКО повлияло увеличение продаж новых авто.

Водители стараются получить защиту от ключевых рисков и при этом сэкономить, отметила председатель Совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина. Поэтому в России повысился спрос на мини-КАСКО, которое стоит дешевле, но покрывает только часть расходов на ремонт машины. Одновременно с повышением спроса на полисы россияне стали бережнее относиться к авто, и об этом говорит сокращение числа ДТП, отметили опрошенные газетой эксперты.