Mansory представила полностью синий Mercedes S 680 Manufaktur

Название «Mercedes-Maybach S-Class» может вызывать ассоциации с элегантностью и изысканностью, но есть владельцы, которые думают, что их роскошная поездка не имеет смысла выглядеть такой скучной. Обычно за этим следует следующее.

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Известный в прошлом как Mercedes S 680 Manufaktur, седан был капитально отремонтирован компанией Mansory. Неизбежно он получил обвес, включающий накладки на передние воздухозаборники, несколько спойлеров, аэродинамические юбки и задний диффузор. Обычно для этих деталей тюнер использует голое углеродное волокно, но здесь все неоднозначно, потому что каждая деталь окрашена в тон кузова.

Если заглянуть внутрь арок, можно увидеть 22-дюймовые колеса в раллийном стиле, обозначенные как Mansory FD.15. Как и те, кто финиширует на выхлопной трубе, они носят пальто цвета Baby Blue.