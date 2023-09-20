Mansory представила полностью синий Mercedes S 680 Manufaktur
Название «Mercedes-Maybach S-Class» может вызывать ассоциации с элегантностью и изысканностью, но есть владельцы, которые думают, что их роскошная поездка не имеет смысла выглядеть такой скучной. Обычно за этим следует следующее.
Известный в прошлом как Mercedes S 680 Manufaktur, седан был капитально отремонтирован компанией Mansory. Неизбежно он получил обвес, включающий накладки на передние воздухозаборники, несколько спойлеров, аэродинамические юбки и задний диффузор. Обычно для этих деталей тюнер использует голое углеродное волокно, но здесь все неоднозначно, потому что каждая деталь окрашена в тон кузова.
Если заглянуть внутрь арок, можно увидеть 22-дюймовые колеса в раллийном стиле, обозначенные как Mansory FD.15. Как и те, кто финиширует на выхлопной трубе, они носят пальто цвета Baby Blue.
Если вы обнаружите, что убегаете из этого синего моря, не ищите ничего, кроме хижины. Он выполнен в удивительно стильной бело-черной цветовой гамме и на самом деле выглядит недешево. Что касается двигателя, Mansory предлагает доработку до 720 л.с. и крутящего момента до 1000 Нм, но мы не уверены, получил ли этот конкретный S 680 его или нет.