Vigilante создала рестомод модели Jeep Cherokee

Хотя производство модели Jeep Cherokee завершилось в начале 2023-го года, компания Vigilante продолжает создавать интересные проекты по его обновлению (рестомоды). Как пишет Центральная Служба Новостей, один из последних – это Cherokee S, который был выпущен в 1975-ом году.

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Он был найден в оригинальном состоянии, а затем полностью разобран для проведения работ. Но это только начало, так как основой для проекта стало «индивидуально разработанное шасси», которое обеспечивает совместимость с новейшими деталями.