Лукашенко объяснил, почему белорусские автобусы горят в Петербурге

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко , причиной возгораний белорусских автобусов в Санкт-Петербурге стало то, что их обслуживанием якобы занимались неквалифицированные частники, не имеющие опыта работы с таким транспортом. Он также указал, что техника не проходила осмотр перед выходом на маршруты.

О каких непрофессиональных компаниях говорил Лукашенко, неизвестно. В госпредприятии автотранспорта Петербурга «Пассажиравтотранс» более 2000 автобусов и своя инфраструктура для контроля их технического состояния. В августе этого года в Северной столице прекратили свою работу 137 белорусских автобусов после серии возгораний, на маршруты их вернули только после устранения претензий «Пассажиравтотранса».