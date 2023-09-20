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Лукашенко назвал причину возгораний автобусов МАЗ в Петербурге

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, причиной возгораний белорусских автобусов в Санкт-Петербурге стало то, что их обслуживанием якобы занимались неквалифицированные частники, не имеющие опыта работы с таким транспортом. Он также указал, что техника не проходила осмотр перед выходом на маршруты.

Лукашенко объяснил, почему белорусские автобусы горят в Петербурге
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О каких непрофессиональных компаниях говорил Лукашенко, неизвестно. В госпредприятии автотранспорта Петербурга «Пассажиравтотранс» более 2000 автобусов и своя инфраструктура для контроля их технического состояния. В августе этого года в Северной столице прекратили свою работу 137 белорусских автобусов после серии возгораний, на маршруты их вернули только после устранения претензий «Пассажиравтотранса».