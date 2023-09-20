В Петербурге раскрыли схему нелегальной регистрации авто в МРЭО ГИБДД

Полиция Санкт-Петербурга выявила организованную преступную группу с участием сотрудников межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

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По данным ведомства, участники группы создали специальные сайты, на которых за денежное вознаграждение предлагалось быстро и без очереди оказать услугу по регистрации автомобилей. Часть полученного дохода передавалась должностным лицам МРЭО ГИБДД. Согласно предварительным подсчетам, доход от нелегальной схемы за год исчислялся «десятками миллионов рублей», заявили в МВД.