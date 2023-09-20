Toyota представила новую Corolla 2024

Японская компания Toyota уже начала официальную презентацию новой Corolla 2024-го года. Как пишет SPEEDME.RU, автопроизводитель готовит информацию об обновлении модели и ее поступлении в дилерские сети. В понедельник компания подтвердила некоторые новости через социальные сети, опубликовав тизер.

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Модель внешне практически не изменилась. На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, видно, что новая Corolla сохранит те же фары с черной маской (в некоторых версиях) и дизайн бампера. Задние фонари остались без изменений, то есть они не получили светодиодную технологию.