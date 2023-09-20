Toyota представила новую Corolla 2024

Toyota презентовала новую Corolla 2024 с цифровой панелью в официальном тизере
Японская компания Toyota уже начала официальную презентацию новой Corolla 2024-го года. Как пишет SPEEDME.RU, автопроизводитель готовит информацию об обновлении модели и ее поступлении в дилерские сети. В понедельник компания подтвердила некоторые новости через социальные сети, опубликовав тизер.
Модель внешне практически не изменилась. На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, видно, что новая Corolla сохранит те же фары с черной маской (в некоторых версиях) и дизайн бампера. Задние фонари остались без изменений, то есть они не получили светодиодную технологию.
Главным новшеством модельного ряда 2024 года стало появление полностью цифровой приборной панели. На видеозаписи этот элемент отображается кратко, но отчетливо, что говорит о том, что это одна из ключевых особенностей, на которых Toyota сосредоточила свое внимание.