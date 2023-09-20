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Ford провел отзывную кампанию для 169 277 автомобилей

Последняя кампания по отзыву, в ходе которой Ford вернул 169 277 крутых автомобилей, включая модели Lincoln Aviator, Ford Bronco, Lincoln Navigator и Ford Transit, как сообщается, обошлась корпорации в 270 миллионов долларов США.

Отзыв почти 170 тысяч авто обошелся компании Ford в 270 млн долларов
© Ford

Проблема заключалась в внезапном исчезновении сигнала камеры заднего вида с дисплея при движении задним ходом. Сплошной черный или синий фон заменил видеопоток в реальном времени, что потенциально могло привести к столкновению.

Расследование показало, что проблемой могло быть коррозионное повреждение внутреннего порта разъема камеры: как только он проржавел, то начал терять сигнал. Другие потенциальные причины включали смещение порта разъема из-за производственной ошибки и ошибки программного обеспечения в блоке обработки изображений.

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