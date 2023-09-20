Toyota перешла на технологии Tesla и готова штамповать электрокары сотнями

Инженеры Toyota, разобрав Tesla Mode Y, назвали автомобиль произведением искусства. Он также сделан с применением метода гигалитья, при котором части кузова соединяются не при помощи сварки, склеивания, болтов или заклёпок, а отливаются за один раз. Это как минимум дешевле, но есть и обратная сторона.

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Издание Nikkei сообщает, что Toyota продемонстрировала на заводе в Миочи освоенный процесс гигалитья: расплавленный металл был залит в форму, после её вскрытия была продемонстрирована цельная конструкция задней трети части авто. Для сравнения: при традиционном методе изготовления этого требуется 86 деталей, 33 этапа и несколько часов. Гигалитьё позволило сократить процесс производства до трёх минут.

Впервые технология гигалитья была опробована "Тойотой"в сентябре 2022 года. Спустя год инженерам удалось добиться более быстрой адаптации технологии для различных моделей. Цель - достичь эффективности производства на 20% больше, чем у конкурентов.

Серийно метод гигалитья Toyota планирует использовать для выпуска передней и задней частей нового электрокара в 2026 году.