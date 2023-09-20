В России изменились цены на запчасти для ремонта по ОСАГО

В России скорректировали цены на запчасти для ремонта по ОСАГО. 19 сентября в силу вступила новая редакция справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, по которым рассчитывается размер выплат по ОСАГО. Как сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА), цены на детали выросли в среднем на 1,4 процента по сравнению с предыдущей версией, действовавшей с середины июля. Однако ситуация с запчастями стабилизируется, что отражается на стоимости тарифа автогражданки: по итогам семи месяцев 2023 года полис ОСАГО подешевел.

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В РСА отметили, что стабилизация цен на запчасти началась еще осенью прошлого года, и если сравнивать цены в новой редакции справочников с теми, которые были ровно год назад, то детали подешевели в среднем на 9,3 процента. «Стабилизация цен на запчасти в целом действует на тариф ОСАГО, — рассказал президент РСА Евгений Уфимцев. — Если в начале 2023 года в январе средняя цена полиса составляла 8 037 рублей, то в июле — 7 860 рублей. Таким образом, с начала года в связи с начавшейся стабилизацией на рынке запчастей и возросшей конкуренцией между страховыми компаниями за безубыточных автовладельцев, средняя премия по ОСАГО стала ниже на 2,3 процента».

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Запчасти для популярных моделей марок Hyundai, Kia и Toyota в среднем стали дешевле на 2,5 процента, при этом по некоторым деталям фиксируется подорожание: двери, фары и лобовые стекла для корейских машин выросли в цене на 18-25 процентов, а те же запчасти для «японцев» (в частности, Mitsubishi) — на 10-18 процентов. По некоторым позициям для Hyundai рост цен достигает 100 процентов, уточняют страховщики. Дорожают и детали для BMW, Mercedes-Benz, Opel и Honda — их стоимость выросла примерно на 4,5-8,8 процента. При этом динамика общего уровня цен на запасные части по конкретной марке может заметно отличаться от цен на наиболее востребованные запчасти.