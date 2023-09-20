В России изменились цены на запчасти для ремонта по ОСАГО
В России скорректировали цены на запчасти для ремонта по ОСАГО. 19 сентября в силу вступила новая редакция справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, по которым рассчитывается размер выплат по ОСАГО. Как сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА), цены на детали выросли в среднем на 1,4 процента по сравнению с предыдущей версией, действовавшей с середины июля. Однако ситуация с запчастями стабилизируется, что отражается на стоимости тарифа автогражданки: по итогам семи месяцев 2023 года полис ОСАГО подешевел.
В РСА отметили, что стабилизация цен на запчасти началась еще осенью прошлого года, и если сравнивать цены в новой редакции справочников с теми, которые были ровно год назад, то детали подешевели в среднем на 9,3 процента. «Стабилизация цен на запчасти в целом действует на тариф ОСАГО, — рассказал президент РСА Евгений Уфимцев. — Если в начале 2023 года в январе средняя цена полиса составляла 8 037 рублей, то в июле — 7 860 рублей. Таким образом, с начала года в связи с начавшейся стабилизацией на рынке запчастей и возросшей конкуренцией между страховыми компаниями за безубыточных автовладельцев, средняя премия по ОСАГО стала ниже на 2,3 процента».
Запчасти для популярных моделей марок Hyundai, Kia и Toyota в среднем стали дешевле на 2,5 процента, при этом по некоторым деталям фиксируется подорожание: двери, фары и лобовые стекла для корейских машин выросли в цене на 18-25 процентов, а те же запчасти для «японцев» (в частности, Mitsubishi) — на 10-18 процентов. По некоторым позициям для Hyundai рост цен достигает 100 процентов, уточняют страховщики. Дорожают и детали для BMW, Mercedes-Benz, Opel и Honda — их стоимость выросла примерно на 4,5-8,8 процента. При этом динамика общего уровня цен на запасные части по конкретной марке может заметно отличаться от цен на наиболее востребованные запчасти.
Ранее сообщалось, что стабильно растут цены на лампы, дорожают свечи зажигания и тормозные диски, еще хуже обстоят дела в сегменте крупных агрегатов, в частности, со стоимостью двигателя в сборе. Напряженной остается и ситуация с электрооборудованием — спрос на него не падает, а предложение снижается.