На продажу выставлен самый экстремальный Bentley

В Великобритании продают самый экстремальный Bentley Continental GT. Купе существует в единственном экземпляре. Оно было построена для гонки «Пайкс-Пик» и получило самое большое в истории британской марки антикрыло, а также доработанную подвеску и битурбодвигатель V8 4.0, работающий на современной биосмеси, синтезированной специально для автоспорта.

Соревнование Pikes Peak International Hill Climb не случайно называют «гонкой к облакам». Чтобы добраться до финиша, участникам нужно проехать 156 поворотов и подняться на высоту 4302 метра над уровнем моря. Машины при этом испытают все «прелести» горных гонок: дефицит прижимной силы и падение мощности из-за разреженного воздуха. Поэтому на них стоят вычурные аэродинамические обвесы и форсированные до предела двигатели.

Sasso Automotive

Sasso Automotive

Sasso Automotive

Собственно и этот Bentley Continental GT3 Pikes Peak построен по канонам легендарного хилл-клайма. В его основе — шасси кольцевого GT3. У купе самое большое в истории британской марки антикрыло, максимально мягкая подвеска и битурбодвигатель V8 4.0, работающий на гоночном биотопливе. Отдача превышает 760 сил и 1000 Нм момента. Мотор получил новые поршни, шатуны и увеличенные турбокомпрессоры. Впускной коллектор изготовили из углепластика и усилили. А выпускной распечатала из жаропрочного инконеля фирма Akrapovič.

Sasso Automotive

Sasso Automotive