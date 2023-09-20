Lucid планирует выпустить доступный электрокар по цене около 50 000 долларов

Генеральный директор Lucid Meter Питер Роулинсон рассказал в интервью ABC, что он хочет выпустить новый, более доступный электромобиль по цене около 50 000 долларов США. Он добавил, что позже за ним могут последовать и более дешевые электромобили – заявление, которое наверняка заставит Илона Маска слегка смутиться.

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Текущая линейка Lucid состоит из разных версий одного и того же купе под названием Air. По словам Роулинсона, у компании не было другого выбора, кроме как начать с роскошного электромобиля – именно так ей удалось привлечь инвесторов и обеспечить финансовую стабильность. Теперь, когда у компании есть ресурсы для производства более дешевых аккумуляторных автомобилей, она может посвятить себя именно этому.