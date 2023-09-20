Lucid планирует выпустить доступный электрокар по цене около 50 000 долларов

Lucid планирует выпустить доступный электромобиль по цене около 50 000 долларов США
Генеральный директор Lucid Meter Питер Роулинсон рассказал в интервью ABC, что он хочет выпустить новый, более доступный электромобиль по цене около 50 000 долларов США. Он добавил, что позже за ним могут последовать и более дешевые электромобили – заявление, которое наверняка заставит Илона Маска слегка смутиться.
Текущая линейка Lucid состоит из разных версий одного и того же купе под названием Air. По словам Роулинсона, у компании не было другого выбора, кроме как начать с роскошного электромобиля – именно так ей удалось привлечь инвесторов и обеспечить финансовую стабильность. Теперь, когда у компании есть ресурсы для производства более дешевых аккумуляторных автомобилей, она может посвятить себя именно этому.
Разработка новых, более эффективных конструкций аккумуляторов может помочь снизить цены на производство электромобилей по всем направлениям. Тем не менее Lucid обнаружил, что большинство водителей не ездят слишком много за один день, поэтому даже небольшая батарея емкостью 25 кВтч может быть жизнеспособной.