Сколько стоит бензин и дизель на заправках в России

Последний месяц цены на бензин и дизельное топливо в России несколько раз обновляли рекорды. Сколько сейчас стоит бензин марок Аи-92 и Аи-95 и дизельное топливо на заправках в разных регионах России, разбирался «Рамблер».

На торгах 13 сентября биржевая стоимость дизельного топлива превысила 72 тысячи рублей за тонну и установила новый рекорд. Бензин марки Аи-92 в тот день также обновил ценовой рекорд - его стоимость выросла на 0,46 процента, до 68 578 рублей за тонну. Аи-95 подорожал на 0,45 процента, до 75 915 рублей за тонну.

По данным аналитического сайта benzin-price.ru на 20 сентября, цена Аи-92 на заправках Москвы составляет от 48.5 до 59.1 руб. Бензин марки Аи-95 можно приобрести по цене от 52.5 до 73.59 за литр, а дизельное топливо обойдется автолюбителям в сумму от 59.73 до 73.19 руб. за литр.

АЗС в Воронежской области предлагают бензин марки Аи-95 по цене от 57.95 до 62.5, а Аи-92 за 53.1 - 57.3 руб. Цена дизельного топлива составляет от 65.10 до 70 рублей.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоит от 49.3 до 50.4 руб., бензин марки АИ-95 – от 53.15 до 54.7 руб, а дизельное топливо можно купить по цене от 61.5 до 62.05 руб.

Заправки Республики Алтай реализуют бензин марки Аи-92 за 54.9 руб., АИ-95 за 57.6 руб. за литр. Дизельное топливо можно приобрести по цене 66.4 руб.