В Россию привезли партию китайских Kia Sportage

В России продают китайские Kia Sportage за 3,6 миллиона рублей. На одном из российских классифайдов появилось более 10 объявлений о продаже Sportage Ace, выпущенных для рынка Китая. Фотографии почти во всех объявлениях одинаковые, как и характеристики и стоимость модели: за китайский кроссовер просят 3 650 000 рублей или 3 150 000 со всевозможными скидками, включая дисконт при оформлении кредита и сдаче машины в трейд-ин. Продает Sportage дилер из Санкт-Петербурга.

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Все ввезенные в Россию Kia Sportage Ace выпущены в 2023 году и имеют нулевой пробег. В движение кроссоверы приводит двухлитровый атмосферный двигатель мощностью 161 лошадиная сила, в тандеме с которым работает шестидиапазонный автомат. Привод передний.

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

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Auto.ru

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Auto.ru

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Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

Auto.ru

В арсенале автомобилей — 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с тачскрином (меню, судя по фотографиям, переведено на английский), мультируль и кожаный салон. Также есть центральный замок, иммобилайзер, антиблокировочная система, круиз-контроль и другие опции.

Китайский Sportage Ace на базе Hyundai ix35 дебютировал в ноябре 2020 года. Он оказался длиннее глобального на 40 миллиметров и получил иную радиаторную решетку и оптику в стиле Sorento. Производят такие Sportage на совместном предприятии Dongfeng-Kia. В Китае доступен и обычный Спортейдж четвертого поколения, но под именем KX5.