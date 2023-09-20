В России предложили изменить правила регистрации автомобилей

Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении поправки к закону о государственной регистрации транспортных средств. Как сообщает газета «Коммерсант», документ могут рассмотреть на заседании в конце сентября.

Законопроект внес на рассмотрение глава комитета Евгений Москвичев. Поправки разрешают автомобилистам снимать машину с учета в день ее продажи, если договор купли-продажи оформили через «Госуслуги» или с помощью нотариуса. Сейчас новому владельцу дается 10 дней для постановки авто на учет. В это время прежний автовладелец может быть оштрафован за нарушения правил дорожного движения, совершенные уже новым собственником и зафиксированные камерами видеонаблюдения.

Поправки осложнят процедуру снятия авто с учета гражданам, которые собираются заключить договор в письменной форме. Текущая редакция поправок такой возможности просто не предусматривает. По информации газеты, в ближайшее время может быть выпущен правительственный отзыв, в котором депутатов попросят оставить эту возможность в урезанном виде.