Минэнерго анонсировало "радикальное решение" для преодоления топливного кризиса

Правительство в течение ближайших нескольких дней примет радикальное решение для преодоления топливного кризиса. Об этом сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин, выступая на правительственном часе в Госдуме с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

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По словам Сорокина, причинами роста цен на заправках стала девальвация рубля, которая сделала экспорт товаров самым привлекательным видом экономической деятельности.

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Свою роль также сыграли внешние факторы, рост цен на нефтепродукты и дефицит дизельного топлива в Европе, отметил он. Сейчас Минэнерго и ФАС стараются создать переизбыток товаров на бирже, чтобы снизить цены внутри России.

По данным Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ), объем торгов дизельным топливом за неделю вырос почти в два раза с 11,7 тыс. тонн 19 сентября до 20,1 тыс. тонн 20 сентября. Пока это снизило биржевые цены на дизель только на 1,7%.

Среди необходимых мер для сдерживания цен, первый замминистра назвал борьбу с серым экспертом, то есть поставками за границу топлива, которое изначально было отгружено для внутреннего рынка.

"Разница в цене между внутренним и внешним рынком 20 тысяч рублей за тонну. Это стимул для серых экспортёров", - сказал он.

Он подчеркнул, что Минэнерго мониторит ситуацию во всех регионах. Отдельная работа продолжается по Краснодару и Ростову. Пока же только на слухах о запретительных для экспорта мерах на бирже началось падение средних цен на бензин. За два дня на 7%.

Ранее отраслевые эксперты одной из главных причин подорожания топлива, называли изменения с 1 сентября в формуле выплат по демпферу (компенсация нефтяникам из бюджета части разницы между экспортными и российскими ценами при поставках топлива на внутренний рынок). Выплаты снизились в два раза. Но по словам самих депутатов, вопросы по демпферу нужно адресовать минфину.

Говоря о мерах, рассматриваемых в правительстве, Сорокин сказал, что идея заградительной пошлины (до 250 долларов с тонны) была внесена на обсуждение несколько недель назад.

"Меры, которые мы предлагаем, не должны привести к дефициту. Если мы делаем заградительную пошлину без компенсации какой-либо заводам, даже по части товаров, это приводит к отрицательной экономике заводов очень быстро", - пояснил он.