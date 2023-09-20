Новые Skoda Superb и Kodiaq испытали арктическим холодом

Skoda испытала новые Superb и Kodiaq морозом и жарой. Флагман и кроссовер вышли на финишную прямую тестов перед премьерой, которая состоится до конца осени 2023 года. В ходе жестких климатических испытаний модели посетили североамериканский штат Аризона, Испанию и Африку, а также выехали за границу Северного Полярного круга. В процессе новинки, салоны которых уже полностью рассекречены, вновь сфотографировали в камуфляжной пленке.

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В ходе испытаний Skoda Kodiaq и Superb выдерживали температуру от -30 до +50 градусов по Цельсию. В австрийских Альпах модели буксировали прицеп по высокогорной дороге Гросглоккнер с 13-процентным уклоном (7,41°), а гибриды заряжали на разных станциях, чтобы оценить работу системы терморегуляции.

Обе модели получат PHEV-версии со 100-километровым запасом хода на электротяге — как у нового Volkswagen Tiguan.

Skoda

Skoda

Skoda отмечает, что до реального тестирования модели проходят виртуальное — оно начинается примерно за четыре года до поступления автомобиля в продажу.

С помощью данных с испытательных стендом и лабораторий производитель моделирует 40 лет эксплуатации. В рамках «настоящих» тестов Kodiaq и Superb проехали порядка миллиона километров.