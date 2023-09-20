Салон седана Dongfeng eπ 01 показали на фото

Неделей ранее Министерство промышленности Китая опубликовало фото модели нового суббренда Dongfeng - седана eπ 01. "Шпионам" удалось заглянуть в салон новинки.

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Отношение к Dongfeng выдаёт шильдик Aeolus на рулевом колесе. В связи с этим можно предположить, что часть элементов салона пока ещё не серийные. Тем не менее, ясна архитектура: цифровая приборная панель - "бескозырка", огромный планшет мультимедиа и освобождённый от каких-либо селекторов центральный тоннель.

Седан eπ 01 по габаритам совпадает с электрическим BYD Seal: 4880 х 1895 х 1460 мм, размер колёсной базы - 2915 мм.

Из документов Минпрома известно, что Dongfeng eπ 01 оснащён литий-железо-фосфатным тяговым аккумулятором и будет иметь два варианта мощности: 218 и 272 л.с. Привод будет осуществляться только на одну ось, какую - пока не сообщается.

Фото:

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В линейку нового бренда eπ войдёт также кроссовер S59, который выйдет в первой половине 2024 года.