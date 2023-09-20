На Lada Vesta перестали устанавливать подсветку перчаточного ящика и багажника. Об этом рассказали в сообществе Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Как предполагают инсайдеры, это может быть временным решением, пока «АвтоВАЗ» не найдет нового поставщика комплектующих.

В июле президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов пожаловался, что поставщики не успевают за работой завода, и рассказал о нехватке простейших комплектующих. К августу на площадках «АвтоВАЗа» скопилось 12 тыс. Lada Vesta, требующих доработки, рассказывали инсайдеры.