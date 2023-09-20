АвтоВАЗ запатентовал вариант шильдика для бездымного Lada Largus

В базе ФИПС появилось графическое изображение e-Largus, заявителем которого выступает АО "АвтоВАЗ". Предполагается, что это - шильдик для электрической версии Lada Largus.

© ФИПС

Производство Lada e-Largus на заводе в Ижевске будет запущено до конца 2023 года - в этом случае речь идёт об опытной партии универсалов с электрической трансмиссией. О полноценной сборке с определёнными объёмами можно будет говорить после того, как бензиновые "Ларгусы" начнут сходить с конвейера "Лада Ижевск".

В настоящее время АвтоВАЗ занимается переносом оборудования, необходимого для выпуска Lada Largus, из Тольятти в Ижевск: сварочное оборудование, штамповочная оснастка, пресс-формы для пластиковых элементов.

В конце августа на заводе в Тольятти была выпущена финальная партия "Ларгусов", автомобили в ограниченном количестве есть у дилеров марки.