Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в связи с угрозой совершения террористических актов со стороны Украины. Первый раз Киев атаковал Крымский мост 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвалась проезжавшая фура, в результате чего два автомобильных пролета моста частично обрушились, было прервано автомобильное и железнодорожное сообщение. Позднее, после восстановления объекта, в ночь на 17 июля, Крымский мост дважды атаковали украинские надводные беспилотники, в ходе чего мост вновь получил повреждения.