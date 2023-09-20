Норвегия запретит въезд автомобилям с российскими номерами

МИД Норвегии анонсировало запрет на въезд на территорию страны автомобилей с российскими номерами, тем самым присоединяясь к санкциям Евросоюза. Об этом сообщили в норвежской радиовещательной компании NRK.

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«Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на ввоз и использование в Норвегии автомобилей, зарегистрированных в России», - передает компания слова госсекретаря МИД Норвегии Эйвинда Вада Петерссона.

По сообщению NRK, МИД страны разрабатывает ограничения в отношении автомобилей из России и в ближайшем будущем примет запрет. Норвегия не является членом Европейского Союза, но также присоединяется к рестрикциям блока.

Ранее о запрете на въезд российских машин сообщили в Польше, санкции страны распространяются как на частные, так и коммерческие перевозки. Таким образом польское правительство рассмотрело для себя документ Еврокомиссии о ввозе россиянами вещей, попадающих в санкционный список.