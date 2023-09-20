В Китае составили рейтинг автомобилей с лучшими характеристиками

Опубликован рейтинг автомобилей с лучшими характеристиками. За составление списка отвечало китайское подразделение американского агентства J.D. Power, так что в него попали марки, представленные на местном рынке. Полное название рейтинга — исследование автомобильных характеристик, исполнений и компоновок (Automotive Performance, Execution and Layout study или сокращенно APEAL).

© Geely

В основу исследования легли результаты опроса, который проводился среди тех, кто владеет автомобилем от двух месяцев до полугода. Респонденты оценивали машины по 10 критериям: экстерьер, запуск, удобство посадки и высадки, интерьер, производительность, впечатления от вождения, безопасность, мультимедийная система, комфорт во время езды и экономия топлива. Для составления рейтинга использовалась 1000-балльная шкала оценки: в этом году общее удовлетворение владельцев характеристиками автомобилей выросло на восемь пунктов и достигло показателя 738 баллов.

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Лидером рейтинга, в котором перечислены исключительно китайские марки, оказалась Geely, которая по результатам опроса набрала 744 балла. На втором месте Chery (741 балл), а третью строчку заняла Roewe с оценкой 740 баллов — последняя на российском рынке официально не представлена, но ее автомобили ввозят в частном порядке. В пятерку также вошли GAC (738 баллов) и Dongfeng (736 баллов).

Вторая половина рейтинга выглядит следующим образом: на шестом месте Haval (735 баллов), на седьмом — Venucia (726 баллов), на восьмом — Lynk&Co (724 балла), принадлежащая Geely, а замыкают список Changan и Hongqi, которые набрали по 714 баллов. Ниже среднего показатели у Jetour (713 баллов), MG (676 баллов) и FAW (667 баллов).

В отдельный рейтинг вынесены модели по сегментам. Среди компактных седанов лучшим признан Geely Emgrand, который ожидается на российском рынке (он будет продаваться под брендом Belgee), а среди среднеразмерных — еще одна модель Geely, седан Preface. Из числа кроссоверов были выделены Changan CS35 Plus, Geely Emgrand X7 Pro и Haval M6, а также Changan CS75, Jetta VS5 и Lynk&Co 06.