Спрос на премиальные авто старше 3 лет вырос летом на 63,9%

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику по спросу на автомобили с пробегом премиальных брендов в возрасте до 6 лет в России в июне-августе 2023 года. Спрос на авто премиальных брендов в возрасте до 3 лет увеличился в июне-августе 2023 года на 11,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом покупательский интерес к премиальным автомобилям в возрасте от 4 до 6 лет вырос в июне-августе 2023 года на 63,9% по сравнению с летом 2022 года.

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Самые популярные трехлетние премиум-автомобили в России

По данным платформы, трехлетний премиальный автомобиль летом 2023 года в России среднем можно было приобрести за 7 553 000 рублей.

Самой востребованной моделью среди премиум-авто в возрасте до 3 лет летом 2023 года стала BMW X5. На долю модели пришлось 6,3% от общего спроса на трехлетние авто премиум-класса.

На втором месте BMW 5 серии с долей спроса 6,2%.

На третьей строчке Mercedes-Benz E-класса, доля спроса которого достигла 5,9%.

В топ-5 премиум моделей на рынке авто с пробегом в возрасте до 3 лет в России также вошли (в порядке убывания доли спроса): BMW 3 серии и Lexus RX.

Наиболее востребованные премиальные авто в возрасте от 4 до 6 лет в России

Эксперты отмечают, что средняя цена на премиальный автомобиль в возрасте от 4 до 6 лет летом 2023 года в России составила 3 900 000 рублей.

Самой востребованной моделью в сегменте стала BMW 5 серии. Ее доля от общего спроса на премиум-авто в возрасте от 4 до 6 лет составила 8,1%.

Вторую строчку занял Mercedes-Benz E-класса с долей спроса 6,9%.

На третьем месте — BMW 3 серии с долей спроса 6%.