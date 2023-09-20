Китайские компании могут привлечь для строительства трассы «Джубга — Сочи»

Китайские компании могут быть привлечены в качестве концессионеров для строительства автомобильной трассы «Джубга — Сочи», сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы госкомпании «Автодор» Игоря Коваля.

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«Китайцы заинтересованы в реализации Южного кластера (трасса Джубга-Сочи — ред.) на сегодняшний момент… Они облечены в юридические лица на территории РФ», — приводит агентство слова Коваля.

Организации, подконтрольные крупному китайскому холдингу, заинтересованы принять участие в качестве концессионеров в нескольких проектах «Автодора», добавил Коваль. Также он уточнил, что в данном случае речи не идет о межправительственном кредите.

До этого китайский подрядчик CRCC принял участие в строительстве трассы М-12 «Восток», он прокладывает один из участков трассы.