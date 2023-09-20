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Китайские фирмы интересуются строительством трассы от Джубги до Сочи

Китайские компании могут быть привлечены в качестве концессионеров для строительства автомобильной трассы «Джубга — Сочи», сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы госкомпании «Автодор» Игоря Коваля.

Китайские компании могут привлечь для строительства трассы «Джубга — Сочи»
© sochipoplanu.ru

«Китайцы заинтересованы в реализации Южного кластера (трасса Джубга-Сочи — ред.) на сегодняшний момент… Они облечены в юридические лица на территории РФ», — приводит агентство слова Коваля.

Организации, подконтрольные крупному китайскому холдингу, заинтересованы принять участие в качестве концессионеров в нескольких проектах «Автодора», добавил Коваль. Также он уточнил, что в данном случае речи не идет о межправительственном кредите.

До этого китайский подрядчик CRCC принял участие в строительстве трассы М-12 «Восток», он прокладывает один из участков трассы.

Трасса А-147 «Джубга — Сочи» в настоящее время представляет собой двухполосную дорогу в гористой местности, которая в летнее время сильно перегружена транспортом. Это единственная автодорога, соединяющая Сочи с другими российским регионами.

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