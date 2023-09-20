SAIC начал в Китае продажи нового кроссовера за 1,39 млн рублей

В Китае начались продажи нового кроссовера Wuling Xingyun, который предлагается по цене 89,8-105,8 тысяч юаней или 1,18-1,39 млн рублей. В России, если будут поставки, автомобиль окажется, конечно же, дороже.

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Решетка радиатора нового кроссовера состоит из 171 звездочки, на что дизайнеров вдохновили метеоритные дожди.

Wuling Nebula

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4610, 1810 и 1670 мм, а колесная база – 2700 мм. По своим размерам Wuling Nebula находится между Nissan Qashqai и X-Trail, но ближе к X-Trail.

Wuling Nebula

В салоне установлен 10,25-дюймовый парящий экран мультимедийной системы, есть также многофункциональное рулевое колесо с двумя спицами, 7-дюймовая цифровая приборная панель и селектор коробки передач в виде шайбы.