Китайский Zeekr выходит на европейский рынок

В Европе появится китайский Zeekr X, который уже можно купить в России. Первую партию электрических кроссоверов для европейского рынка собрали на заводе Geely в Чэнду в воскресенье, и сейчас машины находятся в порту, где их готовят к отправке. Как сообщает Xchuxing, Zeekr X будет стоить в Европе 45 тысяч евро (4,6 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня), в то время как в Китае эту модель можно купить за 189,8 тысячи юаней (24,3 тысячи евро или 2,5 миллиона рублей). В Россию Zeekr X возят по параллельному импорту, цены на него варьируются от четырех до шести миллионов рублей.

© AutoHome

Zeekr — это суббренд холдинга Geely, который выпускает премиальные электромобили среднего ценового сегмента. На сегодняшний день линейка представлена тремя моделями, лифтбеком 001, минивэном 009 и кроссовером X. Все три уже продаются в Китае, откуда их поставляют в Россию по параллельному импорту, так как марка на нашем рынке официально не представлена. Зато Zeekr появился в Европе — в начале осени был открыт прием заказов на две модели, 001 (59 990 евро) и X (44 990 евро).

Первые европейские шоу-румы Zeekr откроются в Стокгольме (Швеция) и Амстердаме (Нидерланды), первый заработает до конца 2023 года, а второй — в начале 2024-го. Позже автосалоны китайской марки появятся в Норвегии, Дании и Франции, а к 2026 году Zeekr будет представлен и в других странах Европы. В экспортные планы компании входят и страны Ближнего Востока, первой из которых станет Израиль.