Движение на Крымском мосту перекрыли второй раз за сутки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

© Газета.Ru

В сообщении также содержится призыв к находящимся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.