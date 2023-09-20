Движение на Крымском мосту перекрыли второй раз за сутки

На Крымском мосту перекрыли движение транспорта второй раз за сутки
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто второй раз за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
В сообщении также содержится призыв к находящимся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
До этого 20 августа уже сообщалось о приостановке движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту на полтора часа. Причины остановки движения автомобилей не уточняются. В прошлый раз проезд автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали утром 19 сентября на один час.
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