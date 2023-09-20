Большинство автовладельцев ежегодно тратят на ремонт 10-30 тысяч рублей

Согласно данным опроса, 39% российских автовладельцев тратят на ремонт и обслуживание около 10-30 тысяч рублей в год, почти треть (30%) - 30-50 тысяч рублей. О дорогостроящем ремонте (более 110 тысяч рублей) заявили всего 4% респондентов.

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Чуть менее половины опрошенных (45%) чинят машину раз в год, 19% - два-три раза в год. При этом около 10% респондентов отдают авто в ремонт не менее четырех раз в год, сообщает RT со ссылкой на данные онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "ВсеИнструменты.ру".

Стоит отметить, что большинство (63%) опрошенных автовладельцев обращаются для ремонта в автосервисы. Среди главных сложностей - поиск мастера (32% ответов), поиск комплектующих (28%), выросшие расходы (25%).

Автолюбители также назвали вещи, которые нужно обязательно возить с собой. Самыми популярными наименованиями оказались запаска и домкрат (45% ответов), следующими в списке (32%) оказались аптечка и огнетушитель, далее расположились набор ключей (25%) и трос (24%).