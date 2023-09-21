В территорию бывшего завода Toyota в Петербурге инвестируют 15,4 млрд рублей

Объем инвестиций в развитие инфраструктуры четвертой площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" в Шушарах составит 15,4 млрд рублей. Строительство инфраструктуры на новой площадке ОЭЗ на территории бывшего завода Toyota начнется в 2025 году, сообщила ТАСС генеральный директор АО "ОЭЗ "Санкт-Петербург" Тамара Рондалева.

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Предполагается, что возведение четвертой площадки ОЭЗ даст Петербургу 5,3 тысячи рабочих мест. От компаний-резидентов ожидается получить 23 миллиарда рублей налогов.

Напомним, российские активы японской Toyota, включая автозавод в Санкт-Петербурге, были проданы ФГУП "НАМИ" без опциона на обратный выкуп летом этого года.

Производство машин на предприятии Toyota было приостановлено в марте 2022 года. Затем была процедура консервации.

При этом ранее сообщалось, что в 2024 году на бывшем заводе японской компании начнут выпускать новые российские грузовики. Автомобили разработаны инжиниринговым центром АО "Обуховский завод", который входит в концерн "Алмаз-Антей".