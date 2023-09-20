Bentley выпустила трехколесный велосипед

Компания Bentley и ее подразделение Mulliner выпустили трехколесный велосипед, который предназначен для детей до пяти лет. Об этом сообщает Auto.ru.

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По данным портала, велосипед выполнен в стиле автомобилей Mulliner. Об этом, в частности, свидетельствуют очертания колесных дисков, хромированная эмблема и педали с противоскользящим покрытием. Также велосипед оснащен сиденьем, которое имеет скопированную со «взрослых» Bentley строчку на мягких вставках, ремнями безопасности, съемным солнцезащитным козырьком и корзинкой для хранения детских вещей.

Транспортное средство рассчитано на детей в возрасте от полугода до пяти лет. Оно имеет режим коляски для самых юных владельцев и возможность трансформации по мере их взросления.