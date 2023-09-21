Китайский кроссовер обогнал Lada Granta по размеру выручки

Как сообщает агентство "Автостат Инфо", в августе этого года китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro обошел по выручке на российском рынке отечественную Lada Granta.

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Всего в прошлом месяце было реализовано 7 005 кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro на общую сумму 19,3 млрд рублей. На втором месте оказалась Lada Granta с результатом 12,8 млрд рублей (16 785 проданных автомобилей). В тройку лучших также попал кроссовер Omoda C5 - в августе россияне купили 4 668 автомобилей китайской марки на 12,7 млрд рублей.

Топ-5 моделей дополнили Haval Jolion и Geely Monjaro. Выручка от продажи Jolion составила 11,7 млрд рублей (всего реализовано 5333 таких авто), а от реализации Monjaro - 7,8 млрд рублей (продано за месяц 1677 машин).

Эксперты агентства отмечают, что на кроссоверы пришлось более 80 процентов выручки за последний месяц лета.

Напомним, что в конце августа российские дилеры Chery начали продажи обновленного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max. Новинка предлагается в двух комплектациях - Dreamline и Ultimate - по цене от 4 459 900 рублей и 4 650 900 рублей соответственно.