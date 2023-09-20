В Чехии тестируют автобус-беспилотник
Британская компания Aurrigo начала тестировать свой автобус-беспилотник Auto-Shuttle в Чехии. Об этом сообщает Auto.ru.
По данным портала, автобус-беспилотник уже можно увидеть на улицах Праги и Брно. Пока он передвигается с оператором-контролером на месте водителя, но в будущем станет полностью самоуправляемым. Операторы продолжат следить за автобусом, но удаленно.
За ориентацию в пространстве Auto-Shuttle отвечают лидар и система датчиков, программное обеспечение разрабатывается специалистами Aurrigo самостоятельно. Другие характеристики автобуса-беспилотника пока не раскрываются.
При этом известно, что одновременно на нем смогут перемещаться до десяти пассажиров. Кроме того Auto-Shuttle также тестируется в Великобритании и в ближайшее время Aurrigo планирует провести серию просветительских мероприятий, чтобы повысить доверие потенциальных пассажиров к самоуправляемым транспортным средствам.