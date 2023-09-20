В Чехии тестируют автобус-беспилотник

Британская компания Aurrigo начала тестировать свой автобус-беспилотник Auto-Shuttle в Чехии. Об этом сообщает Auto.ru.

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По данным портала, автобус-беспилотник уже можно увидеть на улицах Праги и Брно. Пока он передвигается с оператором-контролером на месте водителя, но в будущем станет полностью самоуправляемым. Операторы продолжат следить за автобусом, но удаленно.

За ориентацию в пространстве Auto-Shuttle отвечают лидар и система датчиков, программное обеспечение разрабатывается специалистами Aurrigo самостоятельно. Другие характеристики автобуса-беспилотника пока не раскрываются.