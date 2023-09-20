ГИБДД Татарстана тестирует «Москвич», который сам фиксирует нарушения
В ГИБДД Татарстана заявили, что автоинспекция республики начала тестирование электромобиля «Москвич», который умеет самостоятельно фиксировать нарушения. Об этом сообщает РБК.
Автомобиль показали на форуме Kazan Digital Week-2023. В данный момент подобная машина существует в единственном экземпляре. Как уточнили в ГИБДД, целью тестов будет определение пригодности подобной технологии для повсеместного использования, а также эффективность автомобиля в летний и зимний период.
«Заявлено, что при полном заряде аккумулятора автомобиль может проехать 410 км. Полная зарядка достигается либо через быструю зарядку за 1,5 часа, либо через обычную розетку за 6,5 часов. В силу погодных условий – зима или сильная жара – от этих 410 км нужно будет вычесть порядка 30%. Мы рассчитываем, что авто сможет проехать порядка 310 км», – рассказали в дорожной службе.
За отслеживание нарушений в отвечает аппаратно-программный бортовой комплекс «Кибер-шериф». Как рассказала менеджер по работе с клиентами «Арсенал 67» (компании-разработчика «Кибер-шерифа») Дарья Щелокова, это оборудование уже прошло испытания в Москве, Кирове, Перми и Казахстане.
«Особенностью данного бортового программно-аппаратного комплекса – фиксация транспортных средств в 360 градусов, передние камеры с радаром также фиксируют все скорости, боковые камеры могут фиксировать лица. Также идет фиксация нарушений парковки, остановки, стоянки, движение по полосе общественного транспорта, по обочине, – все в автоматическом режиме», – уточнила она.
Ранее разработчики подробнее рассказали о системе «Кибер-шериф».