ГИБДД Татарстана тестирует «Москвич», который сам фиксирует нарушения

«Заявлено, что при полном заряде аккумулятора автомобиль может проехать 410 км. Полная зарядка достигается либо через быструю зарядку за 1,5 часа, либо через обычную розетку за 6,5 часов. В силу погодных условий – зима или сильная жара – от этих 410 км нужно будет вычесть порядка 30%. Мы рассчитываем, что авто сможет проехать порядка 310 км», – рассказали в дорожной службе.