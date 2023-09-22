Разногласия АвтоВАЗа с FAW могут похоронить проект сборки Lada X-Cross 5

Компания АвтоВАЗ может отказаться от выпуска автомобилей Lada X-Cross 5 из-за разногласий с компанией FAW. Об этом сообщил автоэксперт и автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.
Кроссовер Lada X-Cross 5, который планировали выпускать на бывшем заводе в Санкт-Петербурге, является полным клоном китайского кроссовера FAW Bestune T77. По данным «Русского автомобиля», АвтоВАЗ может прекратить сотрудничество с китайским концерном FAW.
По информации инсайдера, причиной разлада стали многочисленные разногласия между АвтоВАЗом и FAW по ряду вопросов. Кроме того, китайской стороне не выгодно поставлять машинокомплекты в Россию. «Кажется, у ВАЗа и FAW сотрудничество не получилось и кроссоверы FAW более не будут выпускаться в Петербурге под маркой Lada», - сообщается в Telegram-канале «Русский автомобиль».
Китайский концерн FAW больше зарабатывает на прямых поставках автомобилей в Россию. В случае же локализации основная прибыль достается сборщику и производителю комплектующих. На данный момент завод в Санкт-Петербурге ничего не производит. Сейчас предприятие ведет подготовку к запуску в производство двух новых кроссоверов. Источник также сообщает, что АвтоВАЗ договорился с китайской компанией Chery о производстве высоколокализованных автомобилей. При этом производство начнется с крупноузловой сборки.