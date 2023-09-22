АвтоВАЗ может отказаться от проекта по сборке кроссоверов FAW под маркой Lada на заводе в Санкт-Петербурге из-за разногласий двух компаний. Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники пишет Telegram-канал «Русский автомобиль».

Ранее стало известно, что производство LADA X-Cross 5 стартует в ближайшее время в Санкт-Петербурге. Новый автомобиль был представлен в июне в рамках Петербургского международного экономического форума.

При этом СМИ обратили внимание, что машина не просто похожа на китайский кроссовер FAW Bestune T77, а является его точной копией и имеет аналогичные технические характеристики. В АвтоВАЗе в свою очередь уточнили, что автомобиль создан в сотрудничестве с китайскими партнерами.

По данным Telegram-канала «Русский автомобиль», «АвтоВАЗ» объявил о сборке автомобилей FAW с последующей локализацией, «не имея долгосрочного контракта с китайским автопроизводителем». При этом договор о поставке и оплате тысячи машинокомплектов согласовывался с участием посредников.

«Недовольство друг другом у сторон проявилось довольно быстро», - отмечает канал.

По словам источников, российский автопроизводитель был недоволен количеством дефектов в машинах, как электрических, так и кузовных, и попытками китайской стороны изменить условия уже достигнутых договоренностей.